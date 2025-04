Inter Inter renova o contrato de Roger Machado até 2026

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2025

No comando técnico desde o ano passado, o treinador tem 65,8% de aproveitamento Foto: Ricardo Duarte/Inter (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter anunciou neste sábado (12) a renovação de contrato do técnico Roger Machado. No comando da equipe desde julho de 2024, o treinador liderou a campanha invicta que garantiu o título do Gauchão de 2025 e soma 65,8% de aproveitamento em 43 partidas, com 24 vitórias, 13 empates e apenas 6 derrotas. O Colorado vive, no momento, uma sequência de 16 jogos de invencibilidade na temporada.

“É uma alegria imensa seguir neste projeto. Estou plenamente adaptado ao Clube e cada vez mais motivado para continuar construindo uma trajetória de conquistas com esse grupo. O ambiente de trabalho é extremamente positivo, e a força da nossa torcida tem sido determinante nesse processo. A confiança da diretoria foi essencial desde o início, assim como o acolhimento e a sintonia entre a comissão que trouxe comigo e os profissionais que já atuavam no Clube. Essa integração foi natural e tem sido um dos diferenciais do nosso dia a dia”, afirmou Roger Machado.

O desempenho também se destaca nos números: 74 gols marcados, 36 sofridos e saldo positivo de 38 gols. No Beira-Rio, são 23 jogos disputados, com 16 vitórias e 76,8% de aproveitamento.

“A permanência do Roger reforça a convicção no trabalho que estamos desenvolvendo. Acreditamos na continuidade como um dos pilares para alcançar nossos objetivos esportivos, e o Roger é peça central nesse projeto”, destacou o presidente Alessandro Barcellos.

A renovação garante a continuidade do projeto esportivo do Clube do Povo e está alinhada ao planejamento traçado para a atual temporada, na qual disputamos a Conmebol Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A permanência do treinador fortalece a caminhada em busca de desempenho sólido, competitividade e rendimento, mirando os grandes objetivos do clube.

2025-04-12