Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

A bola começa a rolar às 20h30 na Arena, em Porto Alegre. (Foto: Reprodução)

O Grêmio enfrenta o São Paulo, neste domingo (14), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O jogo está programado para começar às 20h30 (horário de Brasília) e o duelo entre as equipes vai acontecer na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Curiosidades – As duas equipes já se encontraram em 91 jogos oficiais na história. O Grêmio já venceu a equipe adversária em 30 duelos. Já o São Paulo conseguiu superar seu rival em 31 partidas. Assim como eles ficaram no empate em 30 jogos disputados.

Além disso, a equipe do Grêmio já marcou 97 gols neste duelo, enquanto o time do São Paulo balançou as redes adversárias 107 vezes.

Ficha técnica

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Paulo Miranda (David Braz) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Portaluppi

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê e Hernanes; Luciano e Gonzalo Carneiro (Vitor Bueno). Técnico: Marcos Vizolli

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

