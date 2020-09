Grêmio Grêmio reencontra a vitória vencendo o Bahia por 2 a 0 e se afasta da zona do rebaixamento

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite desta quinta-feira (10), o Grêmio enfrentou o Bahia no estádio de Pituaçu, em Salvador, e reencontrou a vitória.

A equipe tricolor que vem de uma má fase no Campeonato Brasileiro, não contou com Maicon, Pepê, Victor Ferraz e Jean Pyerre, que ficaram de fora por lesão, e a dupla de zaga Geromel e Kannemann, suspensos. Já do lado do tricolor baiano, o técnico Mano Menezes anunciado essa semana não comandou a equipe, mas estará a disposição na próxima partida.

Os times começaram a partida tentando se conhecer, mas a equipe de casa estava com mais facilidade com a bola e a criação de jogadas, conseguindo 4 escanteios em sequência. Aos 13, a primeira chance concreta, Ernando recebeu a bola dentro da área pela direita e fez o cruzamento. Juninho aparece dentro da área e escora, mas o chute saiu longe do gol de Vanderlei!

O Grêmio tentou responder com uma jogada ensaiada. Em cobrança de falta, Alisson tocou para David Braz, que girou e finalizou, obrigando Mateus Claus a uma grande defesa. Mesmo assim, o Grêmio ficava menos com a bola e tinha problemas quando retomava a posse, o Bahia, por outro lado, atacava rapidamente os espaços deixado

Mesmo com as dificuldades, o tricolor gaúcho abriu o placar! Gol de Alisson! Cortez cobrou lateral direto na área. Diego Souza pulou e dividiu com Edson. A bola sobrou para Alisson, que marcou o primeiro gol da partida.

Aos 29, novamente Grêmio, Everton recebeu de Cortez na área e, com uma cavadinha, colocou na medida para Diego Souza. O centroavante subiu e cabeceou, mas a bola vai por cima do travessão do Bahia!

O primeiro tempo chegou ao fim com o Grêmio em vantagem no placar.

O Grêmio voltou mais ofensivo na segunda etapa, conseguindo trabalhar bem a bola e construir boas jogadas. Logo aos 2, Cortez saiu em velocidade pela esquerda e cruzou na área, mas a defesa baiana cortou pela linha de fundo. Os adversários responderam aos 7, com Gilberto. Vanderlei saiu para fazer uma grande defesa e afastar o perigo.

Aos 8, o marcador mudou novamente, Gol de Darlan! O Grêmio foi em troca rápida de passes. Isaque encontrou Everton pelo meio. O atacante deu grande passe para Darlan dentro da área. O volante pegou de primeira e marcou um belo gol no Pituaçu em transição muito rápida!

Aos 18, expulsão. Matheus Henrique, já pendurado e fora da próxima partida contra o Fortaleza, recebeu o segundo amarelo e foi expulso da partida.

Com a entrada de Luiz Fernando no lugar de Diego Souza, Depois de um rápido contra-ataque, quase marcou o terceiro gremista, quando soltou uma bomba, obrigando Mateus Claus a boa defesa.

O Bahia também acabou com um expulso, depois de uma falta muito forte cometida por Gregore sobre Orejuela.

Na reta final, a bola foi cruzada por Guilherme Azevedo na área, fechado. Mateus defendeu, mas cedeu escanteio.

O jogo encerrou 2 a 0 e o Grêmio respirou no Brasileirão, garantindo os 3 pontos e subindo na tabela.

Bahia – Técnico Cláudio Prates

Mateus Claus, Nino Paraíba (Marco Antonio), Ernando, Juninho, Matheus Bahia, Edson (Rossi), Gregore, Daniel (Clayson), Rodriguinho (Jadson), Élber, Gilberto (Everton).

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, David Braz, P. Miranda, Orejuela, Cortez, Darlan (Rodrigues), Matheus H., Isaque (Rildo), Alisson (Guilherme Azevedo), Everton (Lucas Silva), Diego S. (Luiz Fernando).

Arbitragem

José Mendonça da Silva Junior – PR (CBF)) apita o jogo auxiliado por Ivan Carlos Bohn – PR (CBF) e Jefferson Cleiton Piva da Silva – PR (CBF). Irinaldo Jorge dos Santos Silva – BA (CBF) é o quarto árbitro. Paulo Roberto Alves Junior – PR (CBF) é o árbitro de vídeo, que tem como assistentes Tiago Nascimento dos Santos – PE (CBF) e Victor Hugo Imazu dos Santos – PR (CBF).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio