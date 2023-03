Grêmio Grêmio retoma categoria Fut7 com ídolos no elenco

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

O grupo de jogadores da modalidade Fut7 também deve participar de excursões pelo interior do estado com disputa nas principais competições oficiais Foto: Renan Jardim/Grêmio O grupo de jogadores da modalidade Fut7 também deve participar de excursões pelo interior do estado com disputa nas principais competições oficiais. (Foto: Renan Jardim/Grêmio) Foto: Renan Jardim/Grêmio

Nesta quarta-feira (22) ocorreu no Park Plaza Moinhos 1903, em Porto Alegre, a entrevista coletiva que marcou a retomada da modalidade Fut7 do Grêmio. Na ocasião também foram apresentados os novos reforços para a temporada 2023, que conta com vários ex-jogadores ídolos da torcida gremista.

Na oportunidade, o presidente da equipe Fernando Matos e o diretor de futebol da modalidade Alexandre Madeira apresentaram Maicon, Edilson e Léo Moura, ex-atletas do elenco profissional do Tricolor.

Também foi anunciado o retorno de Douglas, ex-atleta da equipe profissional do clube, mas que já havia passado pela modalidade na temporada passada. Junto aos reforços, se soma o nome de Rodrigo Mendes com história no Grêmio em décadas anteriores.

O diretor da modalidade Fernando Matos destacou a importância dos nomes de peso que se juntam ao elenco do Fut7 neste ano e como influencia no desenvolvimento da modalidade: “Futebol 7 é o esporte mais praticado no Brasil e estamos agregando nomes de qualidade que vão impulsionar a modalidade. Já vamos iniciar a pré-temporada em Gramado e logo temos uma competição diante de outras equipes de grande expressão”, afirmou.

Um dos destaques do evento foi o momento em que Maicon recebeu a camisa do Fut7 e também a braçadeira de capitão, condição que lhe rendeu o apelido de “capita” em anos vestindo o manto gremista e levantando taças como a da Copa do Brasil em 2016 e a Libertadores da América no ano seguinte: “Eu vou representar essa camisa aqui, como sempre fiz lá, com garra e dedicação. Quem se acostuma com a vitória sempre vai buscar mais e é isso que vou fazer aqui”.

Sobre o entrosamento com os demais companheiros, Douglas falou sobre sua passagem pela modalidade na temporada anterior: “Já conheço alguns, mas vamos nos conhecendo com os treinamentos. Tenho certeza que se estão aqui, é por terem muita qualidade”, disse.

O grupo de jogadores da modalidade Fut7 também deve participar de excursões pelo interior do Estado com disputa nas principais competições oficiais.

