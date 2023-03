Inter Proposta do Inter por Diego Pituca é rejeitada por clube japonês

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

A oferta do clube gaúcho foi aproximadamente de 2 milhões de dólares. O meia campista tem contrato com os japoneses até o início da temporada de 2024 Foto: Divulgação/Kashima Antlers Clube gaúcho segue no mercado à procura de um novo jogador para a posição (Foto: Divulgação / Kashima Antlers) Foto: Divulgação/Kashima Antlers

O Inter apresentou uma proposta pelo volante Diego Pituca, ex-Santos, mas acabou sendo rejeitada pelo Kashima Antlers, do Japão. O clube japonês não avançou nos mercados e não irá liberar o atleta para ser jogador do Colorado. O volante tem 30 anos e está desde 2021 no Japão.

A oferta do clube gaúcho foi aproximadamente de 2 milhões de dólares. O meia campista tem contrato com os japoneses até o início da temporada de 2024. Em agosto de 2023, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

Nesta temporada, Pituca participou de cinco partidas e marcou um gol. No último domingo (19), iniciou como titular e foi expulso na derrota do Kashima por 2 a 1 para o Yokohama Marinos pelo campeonato nacional. O Inter anunciou cinco reforços para a temporada atual: o goleiro John, o lateral-direito Mário Fernández, o zagueiro Nico Hernández, o volante Gabriel Baralhas e o centroavante Luiz Adriano.

