Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

O centroavante demonstrou interesse em atuar com mais regularidade e tem como prioridade retornar ao Peñarol. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O centroavante Matías Arezo, atualmente com 22 anos, está sob contrato com o Grêmio, mas atravessa um momento de incerteza quanto ao seu futuro. Revelado pelo River Plate do Uruguai, ele ganhou notoriedade atuando pelo Peñarol antes de ser negociado com o Granada, da Espanha. Desde o início de sua passagem pelo Grêmio, tem alternado entre oportunidades no time titular e o banco de reservas. Na atual temporada, figura como reserva de Braithwaite e tem perdido espaço inclusive para André Henrique.

A mais recente entrevista concedida por Arezo à Rádio El Espectador, do Uruguai, reacendeu as especulações sobre uma possível transferência. Na conversa, o jogador manifestou novamente seu apreço pelo Peñarol e admitiu o desejo de atuar com mais frequência. “Sempre fui muito direto com ele”, disse, referindo-se ao presidente do clube uruguaio, Ignacio Ruglio. Ainda segundo Arezo, “ele já sabe o que precisa fazer para me contratar”.

A direção do Grêmio, contudo, tratou de acalmar os ânimos. O vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, avaliou com serenidade as declarações do atacante. “Não vi nenhum crime. Acho que o atleta dizer que tem um time de coração não prejudica em nada tudo que ele representa. Muito pelo contrário, foi muito transparente”, afirmou o dirigente.

Rossato também reiterou que não houve nenhuma proposta oficial do Peñarol. Segundo ele, qualquer interesse precisaria ser formalizado junto ao clube, que detém os direitos econômicos do atleta. “Na situação dele, no momento em que é questionado, tem que direcionar o clube ao Grêmio”, completou.

2025-06-22