Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

Sevilla e Porto realizaram sondagens formais sobre a situação contratual de Vitão. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O zagueiro Vitão, peça central do sistema defensivo do Internacional, voltou a ser alvo de clubes europeus nos últimos dias. A reabertura do interesse do Real Betis, da Espanha, é um dos principais movimentos recentes. O clube espanhol, que anteriormente havia acordado a compra do defensor, precisou interromper as negociações devido a questões com o fair play financeiro da La Liga. No entanto, com a situação regularizada, os andaluzes retomaram o contato em busca de um novo acerto.

Além do Betis, outras equipes tradicionais da Europa também demonstraram interesse. Entre elas, Sevilla e Porto realizaram sondagens formais sobre a situação contratual de Vitão. A movimentação internacional não se limita ao continente europeu: uma equipe do futebol asiático igualmente procurou informações sobre o defensor.

Apesar das investidas, Vitão não demonstra pressa para deixar o Beira-Rio. Conforme apuração do portal Terra, o atleta mantém uma boa relação com o clube gaúcho e não pretende forçar sua saída. Ainda assim, reconhece que atuar na Europa pode aumentar suas chances de ser lembrado em futuras convocações para a Seleção Brasileira, algo que pesa em sua avaliação sobre o futuro.

Já o Colorado admite a necessidade de vender jogadores para equilibrar as contas, mas não pretende liberar o zagueiro por um valor abaixo do que considera justo. A proposta de 10 milhões de euros feita anteriormente pelo Betis, por exemplo, foi recusada por não refletir o valor estimado pelo clube.

