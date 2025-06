Esporte Real Madrid vence o Pachuca por 3 a 1 e elimina o time mexicano do Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

Real Madrid construiu o resultado com um jogador a menos Foto: Divulgação/Real Madrid Real Madrid construiu o resultado com um jogador a menos. (Foto: Real Madrid/Divulgação) Foto: Divulgação/Real Madrid

O Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 1, na tarde deste domingo (22), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Jude Bellingham, aos 34 minutos do primeiro tempo, Arda Guller, aos 42 minutos, e Valverde, aos 24 minutos da etapa final, marcaram os gols do clube espanhol em Charlotte. Montiel descontou para os mexicanos aos 34 minutos do segundo tempo.

O Real Madrid construiu o resultado com um jogador a menos. O zagueiro Raúl Asencio foi expulso aos 6 minutos da etapa inicial. Com a vitória, a equipe de Xabi Alonso encaminhou a classificação para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Basta um resultado positivo na última rodada para confirmar a vaga.

As duas equipes voltam a campo na quinta-feira (26), às 22h (horário de Brasília). O Real (4 pontos) encara o Red Bull Salzburg (3 pontos), na Filadélfia, enquanto o Pachuca (0 pontos) pega o Al-Hilal (1 ponto), em Nashville.

Protocolo antirracista

O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel acionou o protocolo antirracista da Fifa durante uma confusão na partida. O zagueiro do Real Madrid Toni Rüdiger disse ao árbitro que foi xingado de “negro de m*” por Gustavo Cabral, do Pachuca, segundo o Diario As. Em entrevista à imprensa da Espanha ao fim do jogo, o argentino negou que tenha cometido uma ofensa racista e afirmou ter chamado Rüdiger de “cagão de m*”.

Houve um tumulto entre os jogadores nos acréscimos do segundo tempo. Em lance de bola aérea perto do gol do Pachuca, o zagueiro argentino Gustavo Cabral atingiu uma braçada no rosto de Rüdiger. Por alguns instantes, o jogador do Real Madrid ficou caído.

A partida prosseguiu sem marcação de falta na jogada. Ao se levantar, Rüdiger foi tirar satisfações com Cabral. Os dois tiveram uma discussão acalorada e, na sequência, o zagueiro do Retal Madrid reclamou com o árbitro. Neste momento, o zagueiro ficou bastante indignado e foi acalmado por companheiros e jogadores rivais.

O árbitro brasileiro foi até o centro do campo e fez o gesto de braços cruzados, que indica denúncia de ofensa racista. Como Abel não flagrou a irregularidade, o jogo continuou.

