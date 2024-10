Grêmio Grêmio se prepara para o confronto na Arena contra o Fortaleza pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

O jogo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio treina para confronto contra o Fortaleza no Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na manhã desta quarta-feira (02), o elenco do Grêmio realizou um treinamento com foco na próxima partida do clube, contra o Fortaleza na próxima sexta-feira (04), às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre. O jogo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Os goleiros trabalharam no aquecimento com Mauri Lima e seu auxiliar, enquanto os jogadores de linha realizaram uma atividade de movimentação com a bola entre obstáculos, condução e passe, em circuito montado pelo preparador físico Mário Pereira e sua equipe.

Os atletas finalizaram o treino separados em dois grupos, trabalhando troca de passes e finalizações no gol em campo reduzido. A equipe gremista treina ainda nesta quinta-feira (03) novamente para terminar a sua preparação para a partida.

