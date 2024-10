Política Tribunal Superior Eleitoral distribui cartazes em idiomas indígenas a zonas eleitorais para promover inclusão

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Guarani e nheengatu são as línguas escolhidas por contemplar o maior número de eleitores Foto: Reprodução/TSE Foto: Reprodução/TSE

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) distribuiu cartazes traduzidos para os idiomas indígenas nheengatu e guarani em zonas eleitorais de sete Estados das Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil.

Ao todo, 21.250 exemplares que abordam temas como: cola eleitoral, o passo a passo do voto, boca de urna e não usar celulares nas cabines de votação foram distribuídos.

Os Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo receberam cartazes em língua guarani. No Pará e no Amazonas, o material foi disponibilizado em nheengatu. Ao todo são 37 zonas eleitorais e 268 seções eleitorais nas regiões sul e sudeste, sendo que São Paulo é o estado com o maior número de eleitores, com 10 zonas e 111 seções.

Mato Grosso do Sul possui 17 zonas e 83 seções. Já o Paraná, 8 zonas e 47 seções. Santa Catarina conta uma zona e 25 seções, enquanto o Espírito Santo tem uma zona e duas seções.

Na região Norte, o Pará é o Estado com maior número de locais de votação com eleitorado que adota a língua nheengatu, com 9 zonas eleitorais e 2.785 seções. O Amazonas também tem nove zonas, porém 1.197 seções.

2024-10-02