Mundo Hamas reivindica autoria por ataque a tiros em Tel Aviv

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

O grupo disse que dois de seus combatentes da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada, realizaram o ataque em diferentes locais, incluindo uma estação de trem

O Hamas assumiu a responsabilidade por um ataque a tiros em Tel Aviv na terça-feira (1º) que deixou pelo menos sete mortos e 16 feridos. O grupo disse que dois de seus combatentes da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada, realizaram o ataque em diferentes locais, incluindo uma estação de trem.

A polícia israelense disse nesta quarta-feira (02) que os atacantes foram parados por forças de segurança e civis que usaram armas pessoais. Um deles foi morto no local. O outro ficou gravemente ferido.

O caso aconteceu no mesmo dia em que o Irã atacou Israel com mísseis, após o exército israelense ter iniciado uma “operação terrestre limitada” no Líbano contra o Hezbollah.

Entenda a escalada nos conflitos do Oriente Médio

O ataque com mísseis do Irã a Israel no dia 1º marcou uma nova etapa do conflito regional no Oriente Médio. De um lado da guerra está Israel, com apoio dos Estados Unidos. Do outro, o Eixo da Resistência, que recebe apoio financeiro e militar do Irã e que conta com uma série de grupos paramilitares.

São sete frentes de conflito abertas atualmente: a República Islâmica do Irã; o Hamas, na Faixa de Gaza; o Hezbollah, no Líbano; o governo Sírio e as milícias que atuam no país; os Houthis, no Iêmen; grupos xiitas no Iraque; e diferentes organizações militantes na Cisjordânia.

Israel tem soldados em três dessas frentes: Líbano, Cisjordânia e Faixa de Gaza. Nas outras quatro, realiza bombardeios aéreos. O Exército israelense iniciou uma “operação terrestre limitada” no Líbano no dia 30 de setembro, dias depois de Israel matar o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um bombardeio ao quartel-general do grupo, no subúrbio de Beirute.

As Forças de Defesa de Israel afirmam que mataram praticamente toda a cadeia de comando do Hezbollah em bombardeios semelhantes realizados nas últimas semanas. No dia 23 de setembro, o Líbano teve o dia mais mortal desde a guerra de 2006, com mais de 500 vítimas fatais.

Ao menos dois adolescentes brasileiros morreram nos ataques. O Itamaraty condenou a situação e pediu o fim das hostilidades. Com o aumento das hostilidades, o governo brasileiro anunciou uma operação para repatriar brasileiros no Líbano.

Na Cisjordânia, os militares israelenses tentam desarticular grupos contrários à ocupação de Israel ao território palestino. Já na Faixa de Gaza, Israel busca erradicar o Hamas, responsável pelo ataque de 7 de outubro que deixou mais de 1.200 mortos, segundo informações do governo israelense. A operação israelense matou mais de 40 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas.

O líder do Hamas, Yahya Sinwar, segue escondido em túneis na Faixa de Gaza, onde também estariam em cativeiro dezenas de israelenses sequestrados pelo Hamas.

