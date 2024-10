Rio Grande do Sul Receita Estadual lança segunda fase de programa de autorregularização de ICMS voltado ao setor de supermercados gaúchos

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ação busca a recuperação de R$ 2,5 milhões em tributo devido ao Estado Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Receita Estadual começou, nesta quarta-feira (02), a segunda fase de um programa de autorregularização voltado ao setor de supermercados.

A iniciativa almeja recuperar R$ 2,5 milhões referentes à comercialização de leite longa vida sem o devido pagamento do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) nos documentos fiscais das transações. O programa abrange 339 estabelecimentos, cujos indícios de sonegação foram identificados entre 1º de setembro de 2019 e 31 de outubro de 2023.

Com o programa, os contribuintes têm até 29 de novembro de 2024 para regularizar as pendências, efetuando o pagamento dos valores devidos. A comunicação está disponível nas caixas postais eletrônicas dos contribuintes. No Portal e-CAC, na aba “Autorregularização”, os contribuintes encontram orientações e arquivos com informações detalhadas das NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas), assim como o cálculo das divergências identificadas.

O atendimento será feito exclusivamente pelo canal de comunicação disponibilizado no portal. Caso as divergências persistam, o contribuinte poderá ser alvo de procedimento fiscal, sujeito à imposição de multas.

Esta é a segunda etapa da ação que, na primeira fase, regularizou R$ 3,3 milhões e envolveu 355 estabelecimentos do setor. Conduzido pela Central de Serviços Compartilhados de Autorregularização (CSC Autorregularização), em parceria com o Grupo Especializado Setorial de Supermercados (GES Super), o programa da Receita Estadual é mais uma ação para intensificar a identificação de divergências que possam resultar no pagamento a menor de impostos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/receita-estadual-lanca-segunda-fase-de-programa-de-autorregularizacao-de-icms-voltado-ao-setor-de-supermercados-gauchos/

Receita Estadual lança segunda fase de programa de autorregularização de ICMS voltado ao setor de supermercados gaúchos

2024-10-02