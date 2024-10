Inter Inter treina para enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Inter pode chegar ao G6 caso vença o Corinthians Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter pode chegar ao G6 caso vença o Corinthians. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter se prepara para enfrentar o Corinthians neste final de semana pelo Brasileirão. Com treino aberto para a imprensa, no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, a manhã desta quarta-feira (02) iniciou com exercícios físicos na academia o clube. Logo após, o técnico Roger Machado realizou atividades técnicas e táticas no gramado.

O elenco trabalhou com posse de bola em curto espaço. Depois, para fechar a manhã, um trabalho de posicionamento e movimentação. Fernando, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não poderá atuar na partida. Borré e Rogel continuam realizando atividades com o departamento de saúde do clube.

O Inter enfrenta o Corinthians no próximo sábado (05), às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Colorado pode alcançar o tão esperado G6 do Campeonato Brasileiro.

