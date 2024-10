Política Depoimento da ministra Anielle Franco à Polícia Federal dura uma hora, é gravado e será transcrito

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2024

Ela foi ouvida sobre supostos assédios cometidos pelo ex-ministro do Ministério dos Direitos Humanos Silvio Almeida Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, prestou depoimento à PF (Polícia Federal) nesta quarta-feira (02) pela manhã. Ela foi ouvida sobre supostos assédios cometidos pelo ex-ministro do Ministério dos Direitos Humanos Silvio Almeida.

O depoimento começou às 10h05 e terminou por volta de 11h25. Toda a fala foi gravada e só depois será transcrita. O formato foi adotado para agilizar o procedimento. À PF, a ministra deu detalhes da denúncia de assédio. Reforçou o que já tinha adiantou a colegas ministros do governo, citando datas e ocasiões.

Em setembro, a PF abriu formalmente o inquérito policial para apurar as denúncias contra Silvio Almeida. No caso específico de Anielle, o crime investigado deve ser tipificado como importunação sexual.

A autorização para abertura do inquérito com relatoria do STF (Supremo Tribunal Federal) partiu do ministro André Mendonça. O magistrado entendeu que o caso deveria ficar sob supervisão da Suprema Corte – a partir de pedido da PF e com aval da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Silvio Almeida foi demitido no dia 6 de setembro, um dia após a ONG Me Too Brasil revelar as denúncias. O ex-ministro nega as acusações e alega ser alvo de perseguição.

