Grêmio Na Arena, Grêmio vence o Palmeiras por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Agora com 43 pontos, oito a menos que o líder Botafogo, o Tricolor reassumiu o 3º lugar. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Foto: Cesar Greco/Palmeiras

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando na Arena na noite dessa quinta-feira (22), o Grêmio venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro. Agora com 43 pontos, oito a menos que o líder Botafogo (que joga nesta sexta contra o Corinthians), o Tricolor reassumiu o 3º lugar na tabela de classificação, após iniciar a 24ª rodada fora do G4. No dia 30, o desafio será contra o Fortaleza, fora de casa.

O único gol da partida foi marcado pelo lateral João Pedro, que recebeu passe do uruguaio Luís Suárez, aos 9 minutos da etapa inicial.

Primeiro tempo

Desde o início da partida, o Grêmio já rondava a área do time alviverde. Logo nos primeiros segundos de bola rolando, o goleiro Weverton foi obrigado a afastar com um soco na bola um cruzamento do uruguaio Suárez, que levou perigo à meta palmeirense.

Na sequência, aos quatro minutos, o atacante voltou a incomodar a zaga palmeirense. Após cruzamento da esquerda de Franco Cristaldo, o zagueiro Rodrigo Ely subiu mais alto que o goleiro Weverton e tocou de cabeça para Luis Suárez, que arriscou um voleio. A bola acabou subindo muito e se perdeu à linha de fundo.

O Grêmio cercava a equipe do Palmeiras e não dava muitas chances para o time paulista sair do campo de defesa. Aos nove minutos, em jogada bem trabalhada, Luis Suárez deu um passe certeiro por entre os defensores do Palmeiras para o lateral João Pedro, que chegou em diagonal e bateu forte, rasteiro, vencendo o goleiro Weverton e abrindo o placar.

Aos 13 minutos, foi a primeira chegada com maior perigo do time alviverde. Em finalização cruzada, o meia Raphael Veiga chutou rasteiro, sem direção, à esquerda da meta do goleiro Gabriel Grando. No minuto seguinte, foi a vez do Grêmio reclamar de uma penalidade máxima. Em cruzamento do atacante JP Galvão, o volante Nathan cabeceou contra o corpo do lateral Pìquerez.

Aos 17’, o goleiro Gabriel Grando fez importante defesa em disputa com o atacante Endrick. Após jogada ensaiada, o atleta ficou cara a cara com o goleiro gremista, que saiu do gol para abafar a finalização do jovem atleta palmeirense.

Aos 22 minutos, o Palmeiras voltou a rondar com perigo o gol gremista. Após cobrança de escanteio do meia Raphael Veiga na primeira trave, o atacante Endrick cabeceou cruzado e a bola passou perto do poste esquerdo do goleiro Gabriel Grando.

Na sequência, aos 25’, foi a vez do próprio Raphael Veiga finalizar em cobrança de falta frontal. A batida forte passou à direita da meta do goleiro gremista. O Palmeiras seguia em cima, buscando o empate. Aos 29’, após finalização do atacante Endrick, a bola desviou na zaga Tricolor e se ofereceu dentro da pequena para Raphael Veiga, que à queima-roupa, finalizou ao gol gremista. Grando fez uma grande defesa, evitando o empate.

Aos 33 minutos, o zagueiro Rodrigo Ely sentiu um desconforto na coxa e precisou ser substituído pelo técnico Renato Portaluppi. Em seu lugar, o treinador gremista optou pela entrada de Bruno Uvini.

Segundo tempo

Para a segunda etapa, os donos da casa voltaram com alterações. Saíram Nathan e Franco Cristaldo e entraram Ferreira e Everton Galdino. O Palmeiras retornou para a etapa complementar sem modificações.

A primeira chegada do segundo tempo foi do Palmeiras. O atacante Endrick arriscou de fora da área, mas a finalização saiu fraca no canto esquerdo do goleiro Gabriel Grando, que fez a defesa sem maiores problemas. Aos dez minutos, o atacante André entrou no lugar de JP Galvão. Na sequência, o Palmeiras arriscou em finalização com Gabriel Menino, porém, a bola subiu demais e passou muito distante da meta gremista.

Aos 18 minutos, o Grêmio quase marcou o segundo gol. Em jogada individual, o meia Everton Galdino limpou a marcação e finalizou de perna esquerda. A bola passou próximo da trave esquerda do goleiro Weverton.

O Grêmio perdeu uma ótima chance de ampliar o marcador na Arena em contra-ataque armado pelo atacante André, aos 28 minutos. Após roubar a bola do atleta palmeirense, ele serviu Suárez, que devolveu na esquerda para o próprio André, que finalizou à esquerda. Contudo, a bola foi desviada pelo zagueiro do Palmeiras pela linha de fundo.

Aos 40 minutos, o paraguaio Villasanti cometeu falta e foi expulso ao levar o segundo cartão amarelo. Para recompor o esquema tático com dez homens em campo, o técnico Renato optou pela saída de Luis Suárez para entrada do volante Ronald.

Aos 50 minutos, o Grêmio escapou de levar o empate. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Gustavo Gomez acertou o travessão após cabeceio. Na sequência, o árbitro encerrou a partida.

Ficha técnica

— Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely (Bruno Uvini), Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Nathan (Ferreira); Cristaldo (Galdino), Suárez (Ronald) e JP Galvão (André). Técnico: Renato Portaluppi.

— Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha (Luís Guilherme), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Breno Lopes), Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Mayke, Artur (Kevin) e Endrick (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

— Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves Cruz (MS) e Thiago Henrique Farinha (RJ). VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-sobe/

Na Arena, Grêmio vence o Palmeiras por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

2023-09-21