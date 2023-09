Rio Grande do Sul Regiões gaúchas devem ter chuva intensa nos próximos dias. Em outras, a previsão é de calor extremo

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

Previsão indica cenários que contrastam com um período de reta final de inverno. (Foto: EBC)

Ao mesmo tempo em que entrou no roteiro de uma onda de calor que atinge o Brasil em plena reta final de inverno (a estação termina neste sábado), o Rio Grande do Sul voltou a ser alvo de alertas meteorológicos para novos temporais e enchentes. A previsão vale para diversas áreas do Estado, reacendendo as preocupações em cidades que ainda se recuperam das recentes tragédias climáticas.

Nesta sexta-feira (22), a instabilidade persiste sobre a maior parte do mapa gaúcho, com risco de temporais isolados na maioria das regiões. As chuvas em grande volume são aguardadas sobretudo na Metade Sul, Missões, Centro, Sudeste e Região Metropolitana de Porto Alegre, causando transtornos.

O fluxo de umidade vindo do Norte, associado à influência de uma área de baixa pressão e ao deslocamento de uma frente fria sobre o oceano favorece o tempo severo. Esse cenário não permite descartar a chance de temporais com eventual queda de granizo e rajadas de vento também nos Vales, com volumes pluviométricos acumulados de 30 a 45 milímetros por dia – em algumas localidades o índice pode chegar a 60 milímetros.

Tudo indica que no fim de semana as chuvas mais intensas se restrinjam às regiões da Campanha, Centro, Sul e Região Metropolitana. Os maiores acumulados devem ficar concentrados entre a Campanha, Sul e Sudeste gaúcho, ficando em torno de 70 milímetros na média.

A condição hidrológica nos principais rios do Estado é de níveis elevados, com no caso do Ibirapuitã, Santa Maria, Ibicuí, Uruguai (Itaqui e Uruguaiana), Sinos, Caí (Montenegro), Camaquã e Jacuí, em cotas de inundação mas com tendência de estabilidade. Os demais se apresentam em estabilidade ou declínio. Nos locais de chuva mais volumosa, os rios estão sujeitos a novos episódios de alagamento.

Para fins de prevenção e segurança, a Defesa Civil reitera a importância de que a população fique atenta e se cadastre no sistema de alertas meteorológicos. Enviando pelo celular uma mensagem de texto do tipo “SMS” com informação sobre o CEP de residência para o número 40199, o cidadão passa a receber informações atualizadas. Quaisquer atualizações sobre as previsões são comunicadas pelo órgão também no site estado.rs.gov.br, bem como nas redes sociais.

Onda de calor

De acordo com informações divulgadas no site da empresa Metsul (metsul.com), uma bolha de ar extremamente quente que ganhou força entre o Paraguai e o Centro-Oeste brasileiro terá influência também na Região Sul, com efeitos já sentidos nessa quinta-feira (21) na Metade Norte gaúcha. E o pior ainda está por vir.

Nesta sexta (22), o calorão se concentra no Noroeste e no Norte gaúchos, com máximas de até 38ºC em cidades mais próximas da Argentina e de 36ºC entre o Alto Uruguai e o Planalto Médio. Já no sábado, os termômetros do Noroeste podem apontar 40ºC (ou mais, em áreas isoladas), enquanto no Norte pode fazer 37ºC em alguns pontos.

Domingo, por sua vez, terá máximas ao redor dos 40ºC no extremo Noroeste, para sofrimento de quem mora em municípios como Horizontina, Três Passos e Tenente Portela. A exceção deve ficar por conta de áreas atingidas por chuva localmente forte, como o Centro, Sul e o Leste do mapa gaúcho, onde as precipitações devem contribuir para temperaturas menos severas.

(Marcello Campos)

