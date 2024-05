Rio Grande do Sul CCR ViaSul passa a recolher tarifas em todas as praças de pedágio no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira

A medida foi possível devido ao restabelecimento do tráfego de forma parcial na região Foto: CCR ViaSul/Divulgação

A CCR ViaSul informa que, a partir das 0h desta sexta-feira (31), será retomada a cobrança da tarifa na praça de Montenegro, no km 425 da BR-386, no Rio Grande do Sul. Com isso, todas as praças de pedágio da Concessionária estão com a cobrança retomada.

A medida foi possível devido ao restabelecimento do tráfego de forma parcial na região, bem como da recuperação dos sistemas responsáveis pela operação da estrutura e do fornecimento de infraestrutura básica no local.

A Concessionária esclarece que segue o estabelecido pela Portaria DG 112, publicada pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), em 9 de maio de 2024, que estabelece a dispensa de pagamento de tarifa de pedágio nas rodovias federais concedidas para veículos de transporte rodoviário de cargas acompanhados de veículos oficiais transportando donativos destinados ao atendimento da população atingida pela calamidade pública decretada pelo Estado do Rio Grande do Sul.

