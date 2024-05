Inter Inter calcula prejuízo milionário após danos causados pela enchente em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Recuperação do Beira-Rio e CT Parque Gigante deve levar 120 dias Foto: Divulgação/Internacional Recuperação do Beira-Rio e CT Parque Gigante deve levar 120 dias (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

De acordo com o portal UOL, o Inter considera um prejuízo de cerca de R$ 50 milhões devido aos danos às estruturas do clube causados pela enchente em Porto Alegre.

O valor citado corresponde aos estragos causados pelas águas no estádio Beira-Rio e no CT Parque Gigante. Além disso, o Inter também acumula prejuízos com o aumento de gastos de logística e viagens para atuar fora do Rio Grande do Sul, além de perdas de receita.

Veja imagens atuais do Beira-Rio e CT Parque Gigante:

