Esporte Morre, aos 43 anos, a ex-jogadora de vôlei Walewska, campeã olímpica pela seleção brasileira

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Campeã olímpica em 2008 e bronze em 2000, a jogadora também foi prata no Mundial de 2006 Foto: Reprodução Campeã olímpica em 2008 e bronze em 2000, a jogadora também foi prata no Mundial de 2006. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Campeã olímpica em Pequim, em 2008, com a seleção brasileira de vôlei, a central Walewska morreu na noite desta quinta-feira (21), em São Paulo, após cair do 17° andar do prédio onde morava. A polícia investiga as circunstâncias da queda.

A ex-jogadora tinha 43 anos e estava aposentada desde o fim da temporada 2021/2022, quando defendeu o Praia Clube de Uberlândia.

Walewska nasceu em Belo Horizonte e começou sua caminhada no esporte aos 12 anos, quando passou em um teste do Minas Tênis Clube, tradicional clube da capital mineira. No vôlei, a atleta passou por Minas, Rio de Janeiro, São Caetano, Perugia, Murcia, Odintsovo, Vôlei Futuro, Campinas, Praia Clube e Osasco.

Pela seleção brasileira, Walewska foi campeã de quase tudo. Campeã olímpica em 2008 e bronze em 2000, a jogadora também foi prata no Mundial de 2006 e conquistou o tricampeonato do Grand Prix, atual Liga das Nações.

A Confederação Brasileira de Vôlei lamentou a morte e relembrou as conquistas de Walewska. “Walewska era uma jogadora especial, sua trajetória no esporte será para sempre lembrada e reverenciada. Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora”, disse o presidente da entidade, Radamés Lattari.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/morre-walewska-campea-olimpica-pela-selecao-brasileira-de-volei-aos-43-anos/

Morre, aos 43 anos, a ex-jogadora de vôlei Walewska, campeã olímpica pela seleção brasileira

2023-09-22