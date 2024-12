Grêmio Grêmio tem quatro desfalques para enfrentar o Vitória pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Thiaguinho, de apenas 16 anos, foi relacionado pela primeira vez Foto: Lucas Uebel/Grêmio Thiaguinho, de apenas 16 anos, foi relacionado pela primeira vez. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A partida entre Grêmio e Vitória acontece nesta quarta-feira (04), às 20h, no estádio Barradão. O jogo, válido pelo 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá quatro desfalques no time do Tricolor.

Soteldo não viajou com a delegação e não participa da partida e deve ser substituído por Edenilson. Diego Costa e Pedro Geromel também não foram para Salvador e são desfalques contra o Vitória. Para completar a lista, o zagueiro Rodrigo Ely, que está fora da temporada por conta de lesão.

Além dos desfalques, um jovem de 16 anos é novidade entre os relacionados. O meio-campista Tiaguinho tem treinado com a equipe titular nas últimas semanas mas nunca havia sido relacionado.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Caíque e Marchesín;

Caíque e Marchesín; Laterais: Igor Serrote, Reinaldo e João Pedro;

Igor Serrote, Reinaldo e João Pedro; Zagueiros: Rodrigo Caio, Natã Felipe, Gustavo Martins e Jemerson;

Rodrigo Caio, Natã Felipe, Gustavo Martins e Jemerson; Volantes: Ronald, Dodi, Edenilson, Villasanti e Pepê;

Ronald, Dodi, Edenilson, Villasanti e Pepê; Meias: Nathan, Cristaldo, Monsalve e Tiaguinho;

Nathan, Cristaldo, Monsalve e Tiaguinho; Atacantes: Arezo, Aravena, Braithwaite, Alysson e Pavon.

