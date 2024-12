Grêmio Grêmio enfrenta o Vitória na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

No primeiro turno, o Tricolor venceu a partida por 2 a 0, com gols de Soteldo e Reinaldo Foto: Lucas Uebel/Grêmio No primeiro turno, o Tricolor venceu a partida por 2 a 0, com gols de Soteldo e Reinaldo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em Salvador, Vitória e Grêmio se enfrentam às 20h, no estádio Barradão, nesta quarta-feira (04). A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o penúltimo jogo da competição.

Ambos os times vivem momentos parecidos e com o mesmo objetivo. Caso ganhe do Grêmio, o Vitória garante sua vaga na Copa Sul-Americana e, para o Tricolor conquistar seu espaço na mesma competição, dependerá dos dois próximos jogos. Na última rodada, ambos os times garantiram a sua permanência na Série A.

Vitória

A principal dúvida no time de Thiago Carpini será um substituto para Matheusinho, que não jogará mais nesta temporada. Gustavo Mosquito foi o meia titular na última partida e é o principal candidato para a titularidade. Com o retorno de Carlos Eduardo, o treinador pode abrir mão do sistema com três zagueiros. Zé Hugo está suspenso e não participa do jogo.

Provável escalação: Lucas Arcanjo; Neris, Edu [Carlos Eduardo] e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Ricardo Ryller e Lucas Esteves; Gustavo Mosquito, Janderson e Alerrandro.

Pendurados: Muriel, Willean Lepo, Raul Cáceres, Neris, Luan, Matheusinho, Zé Hugo, Lucas Esteves e Wagner Leonardo.

Grêmio

O técnico Renato Portaluppi não terá a presença de Soteldo, Diego Costa e Pedro Geromel, que não viajaram com a delegação. Além de Rodrigo Ely, que se lesionou na partida contra o Juventude e está fora do restante da temporada. Rodrigo Caio e Gustavo Martins brigam pela vaga do capitão e Edenilson deve ser o substituto do venezuelano.

Provável escalação: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Cristaldo, Edenilson e Aravena; Braithwaite.

Arbitragem

Árbitro: Alexi Gomes Stefano (RJ);

Alexi Gomes Stefano (RJ); Assistente 1: Brigida Cirilo Ferreira (AL-FIFA);

Brigida Cirilo Ferreira (AL-FIFA); Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ); Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ);

Bruno Mota Correia (RJ); VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ-FIFA).

Grêmio enfrenta o Vitória na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro

