Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

No primeiro turno, o time carioca venceu a partida por 1 a 0 Foto: Ricardo Duarte/Inter No primeiro turno, o time carioca venceu a partida por 1 a 0. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Nesta quarta-feira (04), o Inter recebe o Botafogo às 21h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, será marcada pela última do ano no estádio do Colorado.

Esperando mais de 40 mil pessoas, o time gaúcho agora briga pelo vice-campeonato, após perder a chance de título na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã. O time de Roger Machado ocupa a quarta posição, com 65 pontos.

O Botafogo, ainda embalado pela conquista da Copa Libertadores do último sábado (30), pode conquistar o título do Brasileirão ainda nesta partida. Para isso, a equipe de Artur Jorge precisa vencer o Inter e contar com um tropeço do Palmeiras para o Cruzeiro. Em caso de empate, o Fogão ainda pode garantir o troféu antecipadamente, caso o alviverde perca no Mineirão.

Inter

Sem Thiago Maia, que foi liberado por um problema familiar, Rômulo deve entrar no meio campo. Borré está de volta ao time após cumprir suspensão na última rodada.

Pendurados: Roger, Vitão, Rogel, Valencia, Wanderson, Renê, Bruno Henrique e Ricardo Mathias

Provável escalação: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Rômulo e Wesley; Alan Patrick e Borré.

Botafogo

O elenco que ganhou a Copa Libertadores deve ir quase completo para o Beira-Rio, com exceção de John, suspenso, e Bastos, lesionado. Porém, o desgaste físico pode ser determinante na escalação.

Provável escalação: Gatito; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Pendurados: Gregore, Barboza, Marçal, Allan, Tchê Tchê, Óscar Romero, Júnior Santos, Jeffinho, Cuiabano e Igor Jesus.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC);

Ramon Abatti Abel (Fifa/SC); Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE);

Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE); Assistente 2: Alex dos Santos (SC);

Alex dos Santos (SC); VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE);

Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE); Quarto árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).

2024-12-04