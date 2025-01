Esporte Grêmio terá reforço na zaga para enfrentar o São Luiz neste sábado

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Os dois times são os únicos invictos no Gauchão 2025. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio terá o reforço do zagueiro Rodrigo Ely para enfrentar o São Luiz, neste sábado (1), na Arena, às 16h30, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O defensor participou normalmente dos treinos e ficará à disposição do técnico Gustavo Quinteros para o confronto.

Algumas das principais peças do elenco gremista devem retornar ao time. Tratam-se do lateral-direito João Pedro, o zagueiro Jemerson, os meio-campistas Villasanti e Cristaldo, além dos atacantes Braithwaite e Pavón.

Mesmo assim, o comandante tem algumas dúvidas na equipe, pois o goleiro Tiago Volpi já está apto para estrear e briga pela vaga com Gabriel Grande, que vive um ótimo momento. Outra disputa é no meio de campo, pois Cuéllar concorre pela vaga com Dodi no time titular.

O colombiano Monsalve e o uruguaio Arezo foram os destaques na vitória sobre o Monsoon, por isso Quinteros tenta encontrar um espaço para os dois entre os 11 iniciais.

Duelo de invictos

O jogo também representa um duelo entre equipes que permanecem invictas no torneio. O Tricolor segue invicto após as três primeiras rodadas do Estadual, com um empate na estreia e duas vitórias consecutivas. Assim, lidera o Grupo A, com sete pontos.

Já o São Luiz acumula uma vitória em sua estreia, além de dois empates seguidos com São José e Ypiranga. O retrospecto não ajuda o Rubro, que não conquista um triunfo como visitante no Estadual desde 2021.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/gremio-tera-reforco-na-zaga-para-enfrentar-o-sao-luiz-neste-sabado/

Grêmio terá reforço na zaga para enfrentar o São Luiz neste sábado

2025-01-31