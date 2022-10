Grêmio Grêmio terá retorno de titulares contra o CSA na Arena, em Porto Alegre, pela Série B

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

Tricolor encara o time alagoano na Arena na terça Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor encara o time alagoano na Arena na terça . (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio aposta todas as suas ficha para o jogo em casa contra o CSA, na terça-feira (04), às 19h, na Arena, em Porto Alegre, para se aproximar ainda mais do acesso para a Série A do Brasileirão. Para isso, deve contar com o retorno de titulares que não estiverem presentes na sexta-feira (30) no Maranhão.

O técnico Renato Portaluppi deve contar com a volta dos laterais Edilson e Diogo Barbosa, dos zagueiros Bruno Alves e Geromel, dos mais Lucas Leivas e Villasanti e do centroavante Diego Souza. É quase um time inteiro para tentar buscar os três pontos.

O Tricolor voltou na manhã deste sábado (01) para Porto Alegre. O grupo foi liberado e se reapresenta neste domingo (02), às 10h30min, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Com 53 pontos, a equipe permanece na vice-liderança da Série B.

