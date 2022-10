Grêmio Técnico Renato Portaluppi dá declaração inusitada após a derrota do Grêmio para o Sampaio Corrêa na Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

Renato Portaluppi minimizou a derrota e disse que o Tricolor teve uma boa atuação Foto: Lucas Uebel/Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em partida válida pela trigésima segunda rodada, o Grêmio foi até o Maranhão e perdeu por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa pela Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (30).

A derrota do Grêmio somada à derrota do Bahia fizeram do Cruzeiro o campeão com maior antecedência na história da Série B. Enquanto o primeiro colocado já está definido, o G-4 ainda segue em aberto, mas a situação do Imortal ainda é confortável.

Com sete pontos de vantagem para Londrina e Sport, a equipe de Porto Alegre só precisa confirmar as vitórias em casa para retornar à elite. Dito isso, uma declaração do técnico Renato Gaúcho chamou a atenção após mais uma derrota como visitante: “Por incrível que pareça, dei os parabéns para eles. Demos mole nos dois gols. Não foi uma grande exibição, mas gostei da equipe”, declarou o comandante.

Além disso, Renato minimizou a derrota e disse que o Tricolor teve uma boa atuação: “No meu entender, a equipe jogou bem. Fomos superiores o tempo todo. Tomamos dois gols bobos que não poderia ter tomado, mesmo assim não nos abatemos. Conseguimos algumas situações. Mas é vida que segue. Nada que nos abale”, completou. Agora, o próximo compromisso do Grêmio será terça-feira (04), em casa, contra o CSA.

