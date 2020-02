Grêmio Grêmio treina finalizações e Everton é preservado

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Atacante não preocupa para a rodada do final de semana Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio segue a sua preparação para encarar o Aimoré, no domingo, 16h, pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Já classificado para a semifinal, o tricolor busca a primeira colocação no Grupo B, atualmente ocupada pelo Caxias, que soma 10 pontos, um a mais que o time de Renato Portaluppi.

Nesta quinta-feira, o comandante gremista comandou dois tipos de treino, no CT Luiz Carvalho. A primeira atividade começou com uma contagem do técnico Renato, que indicava o número de atletas que participariam do exercício em campo em reduzido. Na segunda parte, o foco esteve nas finalizações a gol.

Everton não participou de nenhum destes treinamentos, pois fez trabalhos específicos de recuperação física. O atacante não preocupa para o final de semana. Por outro lado, Kannemann segue sem treinar com seus companheiros e não deve atuar diante do Aimoré.

Para o jogo de domingo, um provável time tem: Vanderlei, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz, Cortez, Lucas Silva, Maicon, Alisson, Thiago Neves (Thaciano), Everton e Luciano.

A preparação do elenco segue nesta sexta-feira, pela parte da manhã.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

