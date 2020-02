Grêmio Paulo Luz é apresentado como novo vice de futebol do Grêmio

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Claudio Tavares e Celson Matte, ambos conselheiros, também irão integrar o departamento Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio já tem um novo nome para o cargo de vice de futebol. Nesta quinta-feira, o presidente Romildo Bolzan Jr. apresentou oficialmente Paulo Luz para a pasta do clube. O profissional era vice-presidente do conselho de administração. Mais dois diretores também integrarão as atividades do departamento: Claudio Tavares e Celson Matte, ambos conselheiros.

Na coletiva de apresentação, Bolzan exaltou a chegada de Luz para o cargo: “A gente se sente muito honrado no dia de hoje de anunciar Paulo Luz como vice de futebol. Que assuma esse encargo e ajude a conduzir o Grêmio a conquistas.”

Conselheiro há quase três décadas, o dirigente destacou que buscará dar a sua contribuição com a experiência adquirida, além de ver a oportunidade como um novo aprendizado: “Essa trajetória que fiz no clube ao longo dos 30 anos como conselheiro foram oportunizando meu crescimento. Chego com o sentimento de contribuir, com o conhecimento do tamanho deste clube e do trabalho que vem sendo conduzido. Se nos anos anteriores nós conquistamos os títulos, nós estamos em plena condição, pelo elenco, nosso treinador, alinhados e preparados para as grandes competições em 2020. Eu sei do tamanho do desafio. Aprendi a respeitar todos os vices de futebol que passaram por aqui. Isso é uma escola, eu vim para aprender.”

Paulo Luz passou a compor o grupo de dirigentes como secretário-geral da presidência na gestão do presidente Fábio Koff (2013-2014) e no primeiro mandato de Romildo Bolzan (2015-2016). A partir de 2017, assumiu uma das cadeiras do conselho de administração como vice-presidente.

