Grêmio Grêmio anuncia renovação com dois atletas da base

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Jhonata Varela e Jefferson assinaram suas renovações Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA)

O Grêmio assinou a renovação com dois atletas do Grupo Transição. O meia Jhonata Varela, que também já atuou na lateral-esquerda, teve o vínculo ampliado até 2023. Já o lateral Jefferson, emprestado pelo ABC, assinou em definitivo pela primeira vez com o tricolor.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário