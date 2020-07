Grêmio Grêmio treina no CT Hélio Dourado já pensando na partida contra Ypiranga

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na tarde desta sexta-feira (24), o Grêmio realizou o treinamento no CT Hélio Dourado, palco do jogo de domingo (25), às 11h, contra o Ypiranga. Apesar de o time só ser definido após os resultados dos testes PCR, realizado na manhã de sexta, o técnico Renato Portaluppi já iniciou os ajustes no elenco que disputa a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho.

O treino em Eldorado, além da identificação com o gramado, deu atenção, principalmente, à estratégia de jogo. A comissão técnica aproveitou a sessão para trabalhar jogadas e fazer ajustes táticos.

Caso todos os resultados sejam negativos, Renato deve repetir a escalação que iniciou o clássico Grenal de quarta-feira (22). Quem segue sendo baixa no time, é o lateral esquerdo Bruno Cortez, que está em isolamento.

Na manhã deste sábado (25), o time realiza um último treino, no CT Luiz Carvalho, para Renato definir o time que entrará em campo no domingo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

