Após o a Prefeitura de Caxias anunciar um possível veto de partidas de futebol no município, e a Prefeitura de Porto Alegre manter as restrições na capital, a dupla Grenal deve ir em busca de novas possibilidades para disputar suas partidas. O Grêmio, que tem jogo marcado em Caxias do Sul neste domingo (26), contra o Ypiranga, já pensa em outro espaço.

Já era uma vontade da diretoria gremista que as partidas com mando de campo do Grêmio fossem realizadas no CT Hélio Dourado, em El Dorado do Sul. No fim da tarde desta quinta-feira (24), o prefeito da cidade, Ernani de Freitas Gonçalves, assinou um decreto liberando a cidade para sediar jogos do Campeonato Gaúcho. Dessa forma, o jogo do tricolor neste domingo poderia ser transferido para o CT utilizado pelas categorias de base tricolor.

O técnico Renato Portaluppi também já demonstrou sua vontade de realizar os jogos no centro de treinamento: “Eu tenho falado com a diretoria para jogarmos em Eldorado no domingo. O gramado do nosso CT está impecável. Sem dúvida, vou pedir pro supervisor dar uma olhada lá. Em Porto Alegre nós não podemos jogar. Então, se derem o ok, o gramado estiver bem e ninguém colocar nenhum obstáculo, vamos jogar em Eldorado”, disse o técnico após o clássico Grenal.