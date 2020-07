Esporte Paulo Miranda fala sobre o clássico Grenal 425 com exclusividade para a Rádio Grenal

23 de julho de 2020

O zagueiro gremista Paulo Miranda.

O zagueiro gremista Paulo Miranda falou com exclusividade, nesta quinta-feira (23), para a Rádio Grenal. O jogador de 31 anos comentou sobre a vitória no clássico Grenal 425 e projetou as próximas partidas.

Ele entrou no final do jogo, mas sentiu todas as emoções durante os 90 minutos. No jogo que marcou a retomada do futebol gaúcho, o tricolor venceu por 1 a 0 com gol de Jean Pyerre. Sobre a comemoração do garoto, o zagueiro diz que não entendeu muito bem. “Eu não entendi nada. Ainda tô tentando entender”, revelou. A condição do gramado foi uma das questões mais comentadas, afinal, não estava com a mesma qualidade que a Arena ou Beira-Rio, mas isso, segundo ele, não deve atrapalhar um jogo. “Nós sabíamos que o gramado não estava em condições, mas tínhamos que suprir esse problema. Se tratava de um clássico”, comentou.

O zagueiro também falou sobre o companheiro de time, Guilherme Guedes, que fez na quarta-feira sua estreia pelo profissional e logo em um Grenal! Paulo Miranda elogiou o garoto de 21 anos. “Ontem [quarta], estreia dele no Grenal. Isso foi muito importante. O grupo passou força e desejou sorte pro Guedes. A camiseta chegou pra ele e jogou muito bem”.

Já para as próximas partidas ainda há dúvidas, afinal, Caxias do Sul não receberá mais jogos da dupla Grenal. Como alternativa o tricolor sugeriu o centro de treinamento das categorias de base, o CT Hélio Dourado. Paulo Miranda disse que conhecer o local da partida é importante para se ter um bom desempenho. “Nunca joguei lá [CT Hélio Dourado]. Claro que a gente procura saber onde vão ser os jogos. A vontade é sempre em estar jogando.”

