Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

A derrota no clássico 425 já ficou para trás no Inter. Agora, os olhos estão voltados para o embate contra o Esportivo, neste sábado (25), em Bento Gonçalves.

A equipe colorada voltou de Caxias do Sul e já se apresentou no CT Parque Gigante para o treino desta quinta-feira (23). Os atletas foram divididos em dois gupos: enquanto os jogadores que atuaram no clássico Grenal realizaram atividades físicas e de recuperação, o restante do elenco fez um trabalho tático sob o comando do técnico Eduardo Coudet.

O último treino antes da viagem para Bento Gonçalves acontecerá nesta sexta-feira (24). O Inter enfrenta o Esportivo no sábado (25), às 19h, no Estádio Montanha dos Vinhedos. A partida é válida pela quinta rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

