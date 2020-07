Esporte FGF divulga tabela dos jogos e arbitragem da quinta rodada do Gauchão

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A divulgação da tabela com os jogos que encerram a fase classificatória II será feita após o término da rodada. Foto: Max Peixoto/FGF A divulgação da tabela com os jogos que encerram a fase classificatória II será feita após o término da rodada. (Foto: Max Peixoto/FGF) Foto: Max Peixoto/FGF

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) informa a tabela oficial com datas, horários e sedes das partidas válidas pela quinta rodada do Gauchão. A rodada terá início no sábado (25), com a realização do jogo entre Esportivo e Inter. Os demais confrontos serão disputados no domingo (26).

A divulgação da tabela com os jogos que encerram a fase classificatória II será feita após o término da rodada.

A medida, já adotada na retomada do campeonato estadual, corrobora com o protocolo elaborado pela entidade e aprovado pelo governo, pautado pelos cuidados sanitários e preservação do bem-estar de todos os envolvidos na competição.

Confira a tabela da 5ª rodada:

Sábado (25/07)

19h – Esportivo x Internacional – Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves)

Domingo (26/07)

11h – Grêmio x Ypiranga – CT Hélio Dourado (Eldorado do Sul)

11h – São José x Novo Hamburgo – Montanha dos Vinhedos (Bento Gonçalves)

16h – Brasil de Pelotas x Juventude – Arena Alviazul (Lajeado)

16h – Caxias x Pelotas – Centenário (Caxias do Sul)

19h – Aimoré x São Luiz – Cristo Rei (São Leopoldo)

Arbitragem

Em audiência pública realizada na quinta-feira (23), na sede da FGF, foi designada a escala de arbitragem para as partidas que compõem a quinta rodada da Taça Francisco Novelletto Neto (segundo turno do Gauchão Ipiranga 2020).

A escala de arbitragem por audiência pública é uma prerrogativa prevista no Estatuto do Torcedor. A modalidade já foi adotada para a rodada em andamento e assim deverá permanecer até a conclusão da competição. A medida tem como intuito minimizar os riscos de contágio ao coronavírus.

Veja abaixo a escala de arbitragem de cada confronto:

Grêmio x Ypiranga

– Árbitro: Érico Andrade

– Árbitro Assistente 1: Michael Stanislau

– Árbitro Assistente 2: Luiza Reis

– 4º Árbitro: Francisco Soares

– Delegado: Marcos Roberto Caduri de Almeida

– Membro Técnico CEAF: Alexandre Barreto

Esportivo x Inter

– Árbitro: Anderson Daronco

– Árbitro Assistente 1: Lúcio Beiersdorf Flor

– Árbitro Assistente 2: José Eduardo Calza

– 4º Árbitro: Marcelo Cavalheiro

– Delegado: Ari Debenetti

– Membro Técnico CEAF: Márcio Cristiano Brum Coruja

Aimoré x São Luiz

– Árbitro: Anderson Farias

– Árbitro Assistente 1: Maíra Moreira

– Árbitro Assistente 2: Henrique Coromberk

– 4º Árbitro: Marcello Ignácio Domingues Neto

– Delegado: Nairo Adriano Rumayor Niffa

– Instrutor Técnico CEAF: Francisco da Silva Neto

São José x Novo Hamburgo

– Árbitro: Jonathan Pinheiro

– Árbitro Assistente 1: Max Augusto Vioni

– Árbitro Assistente 2: Artur Avelino Birk

– 4º Árbitro: Bruno Leites

– Delegado: Andrei dos Santos

– Membro Técnico CEAF: Leonel Pandolfo

Brasil de Pelotas x Juventude

– Árbitro: Douglas Silva

– Árbitro Assistente 1: André Bitencourt

– Árbitro Assistente 2: Cleber Flores

– 4º Árbitro: Marcus Vinicius Gonçalves

– Delegado: Elmiro Elói dos Santos

– Membro Técnico CEAF: Luiz Fernando Gomes Moreira

Caxias x Pelotas

– Árbitro: Eleno Todeschini

– Árbitro Assistente 1: Fabrício Baséggio

– Árbitro Assistente 2: Fagner Bueno Cortes

– 4º Árbitro: Rafael Klein

– Delegado: Ari Debenetti

– Membro Técnico CEAF: Paulo Ricardo Conceição

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte