Grêmio Guilherme Guedes fala sobre clássico e sua relação com o elenco gremista

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Destaque na vitória gremista no Grenal 425, o jovem lateral esquerdo Guilherme Guedes concedeu entrevista coletiva e falou sobre sua estreia no clássico, o relacionamento com os colegas de time e seu trabalho no Grêmio.

Com apenas 21 anos, Guedes disputou pela primeira vez um Grenal pelo profissional, e disse que se emocionou com o momento: “Foi muito especial. Um sonho de criança realizado. Dentro de campo eu ficava imaginando… Olhava para o lado e tinha Kannemann e Geromel, olhava para a frente e tinha o Everton. Do outro lado, tinha Maicon e Jean Pyerre. São caras que eu sempre vi na televisão. Eu estava muito feliz lá dentro, defendendo um clube que eu amo”, recordou.

O atleta também destacou que a conversa com o técnico Renato antes do jogo lhe passou mais confiança: “O papo foi bem tranquilo, ele me passou bastante confiança, assim como os outros atletas”.

E por falar em conversa antes do jogo, Guedes também destacou sua relação com Bruno Cortez, titular gremista que testou positivo para Covid-19, e abriu a posição para ele.

“Desde que eu me integrei ao grupo, o Cortez conversa muito comigo, me dá muitos conselhos e no pré-jogo não foi diferente. Junto com todos os atletas, ele me deixou muito tranquilo para fazer um bom jogo, que tudo daria certo”, disse a revelação da base gremista.

Se por um lado Guedes joga junto com ídolos, de outro, joga ao lado de colegas da base: “Jean, Matheus e Pepê são caras que eu cresci jogando junto. Então foi muito bom olhar pro lado e ver eles comigo. Eu estava muito feliz de ver eles aqui, me passando confiança”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio