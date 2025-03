Grêmio Grêmio vence Azuriz por 3 a 0 em jogo-treino

26 de março de 2025

Grêmio vence Azuriz por 3 a 0 em jogo-treino

Na manhã desta quarta-feira (26), o Grêmio venceu o Azuriz (PR) por 3 a 0 em um jogo-treino realizado no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. João Pedro, Jardiel e Arezo fizeram os gols da partida. O confronto serviu de preparação para a estreia do clube no Campeonato Brasileiro, que acontece neste sábado (29), às 18h30, contra o Atlético-MG, na Arena.

O dia de trabalhos iniciou com a equipe realizando uma aquecimento sob supervisão da preparação física, que orientou os jogadores por exercícios de alongamento e mobilidade antes do trabalho com bola.

A atividade contra o Azuriz, time que se prepara para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, foi dividida em três tempos de 30 minutos, onde Gustavo Quinteros pode observar os atletas executando as movimentações táticas previamente treinadas.

Quinteros ainda não pode contar com Villasanti, Aravena e Cristian Olivera, que servem as seleções de Paraguai, Chile e Uruguai, respectivamente, na Data Fifa. Com o retorno do três, a escalação para a estreia no Campeonato Brasileiro será encaminhada nos treinamentos desta quinta (27) e sexta-feira (28).

Fora da abertura do Brasileirão, o atacante dinamarquês Martin Braithwaite segue realizando parte do tratamento da sua lesão na Europa. O camisa 9 retornará a Porto Alegre na semana que vem para dar sequência à recuperação de lesão no músculo adutor longo da coxa direita diagnosticada após a final do Campeonato Gaúcho. Braithwaite deve retornar aos campos na segunda metade de abril.

Grêmio vence Azuriz por 3 a 0 em jogo-treino

2025-03-26