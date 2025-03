Esporte Confira todas as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026

26 de março de 2025

Sete seleções já garantiram vaga no Mundial

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira a ser realizada com 48 seleções, 16 a mais do que a última edição disputada no Catar em 2022. Também será a primeira com três países-sede: Canadá, México e Estados Unidos. Alguns países já estão classificados para o maior torneio de seleções do planeta.

Antes da partida contra o Brasil, a Argentina já estava classificada. Além dos hermanos, países como Japão e Irã, da Ásia, e Nova Zelândia, da Oceania, já garantiram a vaga para a Copa do Mundo.

Estados Unidos, México e Canadá já estarão no mundial, ocupando as vagas dedicadas aos países-sede.

Classificados

Canadá (país sede); EUA (país sede); México (país sede); Argentina; Irã; Japão; Nova Zelândia.

A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 será no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México, em partida com os donos da casa. Já a final será no dia 19 de julho, no Met Life Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

