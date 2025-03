Inter Inter continua treinos com foco na estreia do Brasileirão

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Primeira rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste sábado (29) Foto: Ricardo Duarte/Inter Primeira rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste sábado (29). (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (26), o Inter realizou mais um dia de treinamentos no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O técnico Roger Machado comanda a equipe em preparação para partida contra o Flamengo, na estreia do Brasileirão. A partida acontece neste sábado (29), às 21h, no Maracanã.

A primeira parte do treino foi aberta para a imprensa. Os jogadores realizaram atividades físicas e de posse de bola em espaço reduzido. Depois, o técnico orientou os atletas em um exercício de posicionamento e movimentação, fechando com um trabalho tático.

Enner Valencia, Borré, Carbonero e Rochet, que estavam representando suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 retornam nesta quinta-feira (27), para os treinamentos junto com o restante do grupo.

A comissão tem mais dois dias de trabalhos para finalizar a preparação antes da viagem para o Rio de Janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-continua-treinos-com-foco-na-estreia-do-brasileirao/

Inter continua treinos com foco na estreia do Brasileirão

2025-03-26