Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

O jogador não esteve em campo durante a goleada de 4 a 1 sobre o Brasil Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL O jogador não esteve em campo durante a goleada de 4 a 1 sobre o Brasil. (Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL) Foto: Reprodução/X/@CONMEBOL

Nas redes sociais, Lionel Messi comemorou a vitória da Argentina sobre a Seleção Brasileira por 4 a 1, nesta terça-feira (25). A partida aconteceu pela 14° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O craque fez uma postagem com ironia à declaração polêmica de Raphinha durante uma entrevista com o ex-jogador Romário. O camisa 10 da Seleção Argentina ficou de fora do confronto por conta de uma lesão no adutor da coxa esquerda.

“Dentro, fora, aonde for com essa seleção. Sempre falando com o futebol. Felicitações pela partida que fizeram à noite e pela vitória com o Uruguai”, escreveu Messi nas redes sociais.

Em entrevista a Romário, Raphinha disse que daria “porrada neles” dentro e fora de campo se tiver que ser. Entretanto, diante das provocações e questionamentos dos argentinos durante o jogo, ele disse que sua declaração foi mal traduzida, segundo o lateral-esquerdo Tagliafico revelou.

A goleada histórica no Estádio Monumental de Núñez foi a maior da Argentina sobre o Brasil nos últimos 66 anos. A última vez foi em 1959, quando a Seleção não jogou com o time principal, mas sim formado apenas por times de Pernambuco, no Sul-Americano. A equipe ficou conhecida como ‘Cacareco’ e levou 4 a 1 dos hermanos.

