Grêmio Grêmio vence o Aimoré por 3 a 0 e segue líder do Gauchão com 100% de aproveitamento

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com gols de Bruno Uvini e Suárez (foto), o Tricolor venceu a equipe de São Leopoldo na Arena Foto: Lucas Uebel/Grêmio Com gols de Bruno Uvini e Suárez (2x), Tricolor venceu a equipe de São Leopoldo na Arena Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio venceu por 3 a 0 a equipe do Aimoré neste sábado (04) pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho 2023. A partida foi realizada na Arena, em Porto Alegre.

Com a vitória, o Tricolor vai a 15 pontos, se mantém líder da competição e com 100% na temporada. Os gols da equipe gremista foram marcados por Bruno Uvini, no primeiro tempo, e Suárez (duas vezes), na segunda etapa.

Balançando as redes mais uma vez, o camisa 9 bateu o recorde de gols do Clube em apenas cinco jogos. Suárez superou o centroavante Lima, que atuou na equipe no final dos anos 80, ao marcar seis gols em cinco jogos. A nova marca, agora, pertence ao “El Pistolero”, que tem sete gols em cinco jogos.

Em campo, o técnico Renato Portaluppi optou por preservar dois atletas: Bruno Alves e Reinaldo. Na vaga dos dois defensores, o comandante tricolor escalou como titulares o zagueiro Bruno Uvini e Diogo Barbosa. Estas foram as mudanças promovidas pelo técnico em relação a última partida.

O jogo

Nos primeiros toques na bola, a equipe gremista já trocava passes com o objetivo de chegar ao ataque. Os adversários paravam a posse tricolor com muita marcação e também faltas.

Na primeira tentativa, o Grêmio abriu o placar. O ponteiro passava dos seis, quando a bola sobrou para Cristaldo, dentro da grande área. O meia soltou uma bomba e a finalização carimbou a trave. No rebote, o estreante Uvini cabeceou para dentro do gol.

Aos 10’, Kannemann salvou o Grêmio. Pepê acabou dando uma bola apertada para o goleiro Brenno, que conseguiu tirar parcialmente. Porém, ela acabou sobrando para os adversários. No chute, que ia em direção ao gol, o zagueiro conseguiu salvar o Tricolor.

A partida se caracterizava por poucas conclusões ao gol e muita troca de passes no meio de campo. Com 17’ jogados, o autor do gol, Bruno Uvini, sentiu a coxa esquerda e precisou ser substituído. O também estreante Gustavo Martins entrou na vaga do zagueiro.

Os adversários até tentavam surpreender o goleiro Brenno, mas não levavam perigo à meta gremista. O Grêmio, encontrando dificuldades na marcação, fez o arqueiro William trabalhar aos 26’. No lance, Ferreira buscou o cruzamento e a bola foi em direção ao gol. O goleiro tirou de soco.

Um minuto depois, o Aimoré assustou o Tricolor. A bola sobrou para Vítor, que chutou forte. A finalização adversária pegou nas redes pelo lado de fora.

O ponteiro passava dos 34’, quando Luis Suárez realizou sua primeira jogada. O atacante recebeu um lançamento pela direita de Carballo e, com dois atletas adversários na marcação, conseguiu cortar para dentro da grande área e finalizou, mas a tentativa foi para fora. Um minuto depois, mais uma grande chance. Cristaldo chutou da entrada da grande área, fazendo o goleiro Willian espalmar e salvar o Aimoré.

Após as duas finalizações, o Tricolor passou a pressionar mais a meta da equipe de São Leopoldo no final da primeira etapa. Com 40’, Ferreira pediu pênalti. O atacante invadiu a área e sofreu o choque com Milani, mas a arbitragem mandou a partida seguir. Nos minutos finais, a postura do Grêmio seguiu sendo de pressão.

Segundo tempo

O segundo tempo iniciou sem modificações no Grêmio, apenas na equipe adversária. Com segundos de jogo, Cristaldo já buscou outra finalização de fora da área. O meia chutou forte e rasteiro, mas a bola foi novamente para fora, passando perto do gol.

A pressão nos primeiros minutos seguiu acontecendo. Só dava Grêmio e, aos oito, Ferreira marcou, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento do atacante.

O ponteiro passava dos 15’ e o Tricolor seguia com a mesma postura: troca de passes e pressão. Aos 16’, Suárez não desperdiçou e ampliou o marcador. Em cobrança de falta, Cristaldo colocou a bola na cabeça do camisa 9 do Grêmio, que estufou as redes e marcou o gol de número 600 da Arena.

Sem grandes dificuldades na partida, o técnico Renato Portaluppi promoveu as primeiras trocas da segunda etapa aos 26’. Thiago Santos, Thaciano e Gabriel Silva entraram nas vagas de Pepê, Fabio e Ferreira.

A partida pouco mudou de característica e, com 35’ jogados, Renato realizou a última modificação. Cristaldo saiu para a entrada de Diego Souza.

Com 37’, foi a vez de Brenno trabalhar. Após cruzamento fechado, o arqueiro conseguiu tirar a bola de soco. Depois do susto, foi a vez de Suárez dar trabalho, mais uma vez, para a defesa adversária. No erro da zaga, aos 42’, a bola sobrou para o artilheiro tricolor, que chutou cruzado e marcou.

O próximo compromisso do Grêmio é na próxima quinta-feira (09), diante do Juventude fora de casa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-vence-por-3-a-0-a-equipe-do-aimore-e-mantem-a-lideranca-no-gauchao/

Grêmio vence o Aimoré por 3 a 0 e segue líder do Gauchão com 100% de aproveitamento