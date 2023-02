Política Lula faz primeira viagem para entrega de obras; governo quer intensificar agendas nos Estados

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2023

A viagem inaugura uma série de visitas que o presidente quer fazer pelos Estados para lançar ou relançar obras e programas Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula quer "um ritmo acelerado de entregas e de ações de governo". (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz nesta segunda-feira (06) sua primeira viagem para entregar obras. Lula participará da inauguração das unidades de oftalmologia e diagnóstico do Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, na cidade do Rio de Janeiro.

A viagem inaugura uma série de visitas que o presidente quer fazer pelos Estados para lançar ou relançar obras e programas. “Na segunda-feira, o presidente Lula estará no Rio de Janeiro inaugurando uma unidade de saúde onde anunciará a retomada do planejamento e dos investimentos em saúde, incluindo um programa de redução de filas de cirurgias”, disse Rui Costa em rede social.

Ainda no evento no Rio de Janeiro, onde estará acompanhado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), Lula participa do lançamento da Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, também participará.

“São R$ 600 milhões que nós estamos transferindo aos Estados para acelerar as cirurgias que ficaram represadas durante a pandemia”, declarou Rui Costa.

Giro de Lula pelo Brasil

Em janeiro, Lula visitou as cidades de Araraquara (SP) e Boa Vista, mas, em razão de ações emergenciais. Por causa dos estragos causados pelas chuvas intensas, na cidade paulista, e em razão da crise de saúde dos indígenas Yanomami, na capital de Roraima.

Lula também visitará Bahia e Sergipe. Após o Carnaval, a previsão é que o presidente faça visitas a outros Estados brasileiros. Entre os investimentos a serem anunciados nas viagens está a retomada do programa Água para Todos, que reúne medidas preventivas e contra a seca, como a construção de cisternas, nas regiões onde a chuva é escassa, principalmente em zonas rurais.

Na cidade baiana de Santo Amaro, Lula deve relançar o programa habitacional Minha Casa Minha Vida em 14 de fevereiro, de acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), que governou a Bahia por dois mandatos.

No dia seguinte, ainda segundo Rui Costa, Lula estará em Sergipe para visitar a retomada de obras de rodovias no estado nordestino. Antes da visita aos dois estados do Nordeste, Lula visitará os Estados Unidos, onde se encontrará com Joe Biden, presidente do país.

O governo federal está fazendo um esforço para mapear as obras, ações e programas que todos os 37 ministérios da Esplanada podem entregar nos primeiros 100 dias de governo. Rui Costa começou uma série de visitas a todas as pastas para receber dos ministros as prioridades de cada órgão.

Costa explicou que a Casa Civil fará o monitoramento das ações em curso nos ministérios. Lula, segundo Costa, quer “um ritmo acelerado de entregas e de ações de governo”.

Obras estaduais e regionais foram um dos principais temas da reunião de Lula com os 27 governadores em 27 de janeiro. Lula recebeu dos políticos uma lista de obras que interessam aos estados e às suas respectivas regiões.

“Sinalizamos que o presidente quer começar a fazer uma sequência grandes de viagens. E essas viagens, neste primeiro momento, [são] atreladas a relançamentos ou lançamentos de ações e programas novos”, afirmou Costa após a reunião com os gestores estaduais.

A ideia é que os Estados atuem junto ao governo federal na definição de obras prioritárias por meio do Fórum dos Governadores. De acordo com o ministro, os estados vão entregar à Casa Civil uma relação detalhada dessas ações. Depois, segundo ele, os governos terão reuniões bilaterais para tratar dos projetos elencados.

O resultado dessas tratativas será uma “carteira de investimentos” a ser tocada pelo governo federal, com prioridade para a conclusão de obras paradas, mas também com lançamento de novas. Segundo Costa, o governo e os estados continuarão as tratativas iniciadas hoje com reuniões temáticas sobre temas como saúde, segurança pública e educação.

