Grêmio Grêmio vence por 3 a 0 o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

Mosqueteiras fizeram 3 a 0 nas catarinenses em Eldorado do Sul Foto: Guilherme Testa Mosqueteiras fizeram 3 a 0 nas catarinenses em Eldorado do Sul. (Foto: Guilherme Testa) Foto: Guilherme Testa

Após uma goleada histórica de 20 a 0 sobre o Amazônia, em Manaus, as Mosqueteiras gremistas Sub-17 voltaram a vencer no Campeonato Brasileiro da categoria: na tarde deste sábado (21), o Grêmio bateu o Criciúma-SC pelo placar de 3 a 0, em jogo valido pela 2ª rodada do Grupo B, realizado no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Lays (2x) e Laura fizeram os gols da partida.

A equipe comandada pelo técnico Rubens Franco fez prevalecer sua superioridade desde o início. O principal nome da etapa inicial foi a atacante Ana Lays. Foram dela os dois primeiros gols gremistas na partida.

No primeiro, ela pegou sobra no lado esquerdo, puxou pra dentro e bateu de direita. No segundo, a camisa 7 iniciou contra-ataque fulminante pegando a bola no campo de defesa, avançou em velocidade pela esquerda e chutou na saída da goleira catarinense.

Logo no início do segundo tempo, Laura ampliou em bela cobrança de falta para colocar o 3 a 0 definitivo no marcador. As Mosqueteiras voltam a campo no próximo final de semana para enfrentar o Mixto-MT, no CFT Hélio Dourado.

O Grêmio venceu o Criciúma-SC com Josi, Aghata (Dafine), Rayssa (Mari Gigante), Allyne e Tefi; Paula, Laura (Julia Klug), Maria, Lays, Isabeli (Lara Monica) e Helô (Rafa Robinson).

2025-06-22