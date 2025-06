Brasil Queda de balão em Santa Catarina: velórios das vítimas começam neste domingo

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2025

As vítimas fatais incluíram além do médico, uma engenheira agrônoma, um patinador artístico e um casal, sendo alguns de Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Santa Catarina está em luto após a trágica queda de um balão de ar quente que resultou em oito mortes e deixou 13 sobreviventes no sábado (21), no município de Praia Grande, no Sul do Estado.

O velório das vítimas fatais começará neste domingo (22). O balão transportava aproximadamente 21 pessoas, incluindo o piloto, quando pegou fogo no ar e caiu próximo a um posto de saúde.

O velório de uma das vítimas, Andrei Gabriel de Melo, oftalmologista de 34 anos, terá início neste domingo, às 14h, na câmara municipal de vereadores de Fraiburgo, com sepultamento na segunda-feira (23) às 9h no cemitério municipal da cidade.

Um sobrevivente relatou que o extintor de incêndio falhou. As vítimas fatais incluíram além do médico, uma engenheira agrônoma, um patinador artístico e um casal, sendo alguns de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Detalhes do acidente e resgates

Equipes de bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminharam os 13 sobreviventes a hospitais próximos, com alguns apresentando queimaduras de segundo grau, dores e escoriações. Cinco sobreviventes estão internados no Hospital Nossa Senhora de Fátima.

O piloto, um dos sobreviventes, relatou à polícia que o incêndio começou com uma chama de um equipamento maçarico auxiliar dentro do cesto, usado para iniciar a chama principal do balão. Ao perceber o fogo, o piloto tentou baixar o balão e, próximo ao solo, ordenou que os passageiros pulassem.

Treze pessoas, incluindo o piloto, conseguiram saltar. Contudo, com a diminuição do peso, o balão subiu novamente devido ao aumento das chamas, resultando na queda fatal daqueles que não conseguiram pular.

