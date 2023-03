Grêmio Grêmio sai atrás mas vira, ganha nos pênaltis e está na final do Gauchão 2023

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Tricolor aguarda o vencedor de Inter e Caxias neste domingo para decidir o campeonato estadual Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Tricolor aguarda o vencedor de Inter e Caxias neste domingo para decidir o campeonato estadual. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio sofreu, saiu atrás no placar mas virou e superou o Ypiranga nos pênaltis na tarde deste sábado (25), na Arena, em Porto Alegre. Com gols de Bruno Alves e Thaciano (Mossoró abriu para o Ypiranga) e vitória por 5 a 4 nas penalidades, o Tricolor aguarda pelo vencedor de Inter e Caxias, que se enfrentam neste domingo, no Beira-Rio, para conhecer seu adversário na grande final.

O jogo

No início da partida, aos 2, o Grêmio fez a primeira boa jogada de ataque. Thaciano recebeu na grande área, cortou o marcador e mandou de perna direita. Caíque fez a defesa. Aos 5, de fora da área, William Barbio tentou finalização, mas jogou longe do gol do goleiro Adriel.

Aos 6, João Pedro avançou com dribles pelo meio, mas lateral adiantou demais e o zagueiro Windson cortou. Aos 10, Bitello fez lançamento longo para João Pedro, mas não conseguiu evitar a saída da bola. Aos 12, Vina deu um bom passe para Galdino. Na entrada da grande área, ele dominou e mandou uma bomba, mas a bola acabou saindo para fora.

Aos 14, depois de perder uma jogada, Ferreira ficou no chão e sentiu lesão muscular. O atacante deixou o gramado para a entrada de Zinho. Aos 17, a melhor jogada da partida até então. Vina fez cruzamento para área. Suárez tocou de cabeça com muita força, mas Caíque fez a defesa e evita o gol do Grêmio.

Aos 20, em contra-ataque, Vina cruzou para Suárez, que estava sem ângulo, finalizou e mandou para longe do gol. Aos 27, após troca de passes, Thaciano soltou uma boma de longe e a bola passa muito perto do gol do Ypiranga. Aos 30, Renato Portaluppi tomou cartão amarelo por reclamação.

Aos 33, após lançamento, Bitello dominou e deu passe para Suárez. O atacante uruguaio chutou cruzado para fora. Aos 40, Reinaldo tentou finalização de fora da área, mas acertou Gedeílson. Aos 45, Bitello finalizou no canto de goleiro Caíque, que espalmou e fez uma boa defesa.

Aos 48, Bitello recebeu na entrada da grande área, dominou e buscou a finalização, mas Caíque, personagem do jogo, fez a defesa. Aos 50, o primeiro tempo foi encerrado.

Segundo tempo

Na volta do segundo tempo, aos 4, Suárez recebeu na ponta esquerda, passou por dois marcadores e finalizou. O goleiro Caíque, fez a defesa e no rebote, Zinho chutou para fora. Aos 6, Bruno Alves achou bom passe para Suárez. O centroavante ficou na cara do goleiro e mandou por cobertura, mas a bola acabou saindo para fora.

Aos 7, Gol do Ypiranga! Bruno Alves errou, Mossoró recuperou e de fora da grande área, mandou um chute forte. A bola desviou em Bruno Uvini e foi no ângulo do goleiro Adriel Grêmio 0 x 1 Ypiranga.

Aos 15, Gol do Grêmio! Após escanteio, Bitello, na intermediária, cruzou na área e Thaciano de cabeça e mandou para o gol. Grêmio 1 x 1 Ypiranga.

A partir daí o tricolor cresceu no jogo. Aos 19, Caíque fez um milagre. Suárez avançou para a área, passou pela marcação e chutou na saída, mas o goleiro conseguiu tirar. Com 22, mais uma vez o artilheiro gremista recebeu. Dessa vez, da entrada da grande área, ele apenas chutou colocado, mas o arqueiro defendeu.

O Tricolor seguiu em cima e encontrou o segundo gol aos 32 minutos. Depois de uma cobrança de escanteio, Bruno Alves subiu mais que todo mundo e estufou as redes de cabeça. Três minutos depois, Thaciano deixou o gramado para a entrada de Gustavinho.

No embalo da torcida, o ponteiro passava e a equipe de Renato Portaluppi continuava dando trabalho para Caíque. Era um ataque atrás do outro, mas a defesa afastava. No último minuto, Adriel cobrou falta e quase marcou. Caíque apenas deu um soco, tirando a bola.

Não dava tempo para mais nada. Nos pênaltis, o Grêmio conquistou a vaga por 5 a 4 e vai em busca do hexacampeonato Gaúcho.

Ficha técnica:

Grêmio

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Thaciano, Bitello, Vina, Galdino, Ferreira; Luis Suárez.

Técnico: Renato Portaluppi

Ypiranga

Caíque; Gedeílson, Islan, Windson e PK; Lorran, Mossoró, MV, Matheuzinho e Barbio; Erick.

Técnico: Luizinho Vieira

Gols: Mossoró (Y). Bruno Alves e Thaciano (G).

Arbitragem:

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel e Fagner Bueno Cortes

Quarto Árbitro: Francisco Soares Dias

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

