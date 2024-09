Grêmio Grêmio visita o RB Bragantino na retomada do Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

O Tricolor gaúcho faz campanha ruim na atual edição do Brasileirão. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor gaúcho faz campanha ruim na atual edição do Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Neste domingo (15), o Grêmio visita o RB Bragantino às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O Tricolor gaúcho faz campanha ruim na atual edição do Brasileirão.

Em 23 rodadas, acumula 12 derrotas, 8 vitórias e 3 empates. Com 27 pontos conquistados, o Grêmio ocupa a 15ª posição na tabela e está 2 pontos acima da zona de rebaixamento.

Em sua última partida, o Tricolor perdeu para o Atlético-MG por 3 a 2 de virada, em jogo marcado pelo retorno da equipe para sua Arena. Com um a menos, o Grêmio vencia por 2 a 0 até aos 27 minutos da segunda etapa, quando o Galo começou uma reação e virou a partida nos acréscimos.

Já o clube de Bragança Paulista ocupa a 11ª colocação com 30 pontos conquistados. Em 24 rodadas, acumula 10 derrotas, 8 vitórias e 6 empates. Em sua partida mais recente, o RB Bragantino venceu o Bahia por 2 a 1, com o gol da vitória marcado no último minuto da partida. A vitória deu um certo alívio ao clube, mas que precisa seguir atento.

