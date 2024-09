Inter Inter espera casa cheia para o duelo contra o Cuiabá no Beira-Rio

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Associados em dia com suas mensalidades terão direito a um ingresso gratuito. Foto: Ricardo Duarte Associados em dia com suas mensalidades terão direito a um ingresso gratuito. (Foto: Ricardo Duarte) Foto: Ricardo Duarte

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter se prepara para mais um desafio no Beira-Rio, onde buscará manter sua invencibilidade de seis partidas como mandante. Nesta segunda-feira (16) de setembro, o Colorado enfrentará o Cuiabá a partir das 20h.

Para garantir uma maior presença de público nas arquibancadas, o clube está promovendo uma ação especial para o confronto de segunda-feira. Associados em dia com suas mensalidades terão direito a um ingresso gratuito, com o limite de 2.500 cortesias disponíveis. Os ingressos podem ser retirados através do portal Mundo Colorado e são válidos para áreas livres do estádio. Para os setores específicos, como a torcida e a Academia do Povo, os ingressos devem ser retirados no local de acesso correspondente.

Com a expectativa de atrair cerca de 25 mil torcedores, o Internacional visa superar o público de mais de 20 mil que esteve presente na recente vitória sobre o Fortaleza. A mobilização é uma estratégia do clube para consolidar a boa fase e contar com o apoio massivo da torcida em busca de mais uma vitória no Brasileirão.

Uma vitória aproxima a equipe treinada por Roger Machado da zona de classificação para a próxima Copa Libertadores da América. Com 35 pontos, o Inter é o 8º colocado e está seis pontos distante do São Paulo, primeiro dentro do G6.

Desde a última derrota, ocorrida em 10 de julho contra o Juventude, o Inter conseguiu uma sequência positiva com vitórias sobre Fortaleza, Juventude e Cruzeiro, além de um empate com o Cruzeiro em Belo Horizonte. No Beira-Rio, a equipe também não perde há mais de dois meses, tendo empatado com Rosario Central, Palmeiras e Athletico-PR, e vencido Juventude, Cruzeiro e Fortaleza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-espera-casa-cheia-para-o-duelo-contra-o-cuiaba-no-beira-rio/

Inter espera casa cheia para o duelo contra o Cuiabá no Beira-Rio

2024-09-15