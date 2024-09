Grêmio Saqueada durante a enchente de maio, loja do Grêmio é reaberta na Arena

O evento fez parte da programação oficial dos 121 anos do clube.

Após ser saqueada e destruída no período da enchente que assolou Porto Alegre no mês de maio deste ano, a GrêmioMania Megastore da Arena está de portas abertas novamente. Na manhã deste sábado (14), centenas de gremistas participaram da reinauguração. O evento fez parte da programação oficial dos 121 anos do clube.

“Entregar essa nova loja representa a luta do Clube contra tudo que aconteceu por conta da enchente. Ainda que a água não tenha chegado até aqui, a GrêmioMania foi muito atingida. Além de ser uma fonte de receita muito importante para nós, este local simboliza um ponto de encontro de gremistas e associados. Estamos entregando um espaço físico a altura da nossa torcida e do tamanho do Grêmio”, declarou o presidente do Tricolor, Alberto Guerra.

Na sequência, Guerra fez questão de convidar a gerente comercial de varejo do Clube, Maria Virginia Xavier, para juntos fazerem o desenlace simbólico da fita que inaugurou a nova lojada Arena.

“Foram meses de muito trabalho e dedicação de todos os funcionários. Nossa preocupação é entregar uma loja muito maior, mais moderna, mais bonita, mais atrativa, destacando os produtos e oferecendo uma experiência marcante para nosso torcedor, tanto nos dias de jogos quanto nos outros dias também. Se o Grêmio é imortal, nossa loja também é”, celebrou Maria Virgínia.

Participaram ainda da celebração os atletas Kannemann, Gustavo Martins, Ludmila e Dayana Rodríguez. Os zagueiros do time masculino e as representantes das Gurias Gremistas distribuíram autógrafos e fizeram fotos com os visitantes.

Confira o horário de funcionamento da nova loja do Grêmio

Segunda à sexta: das 9h às 17h

Sábado: das 10h às 17h30

Domingo: das 13h às 17h

