Grêmio Grêmio completa 121 anos neste domingo

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

Para celebrar o aniversário, o Grêmio promoverá um jantar de aniversário no Velho Casarão no próximo dia 28. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Para celebrar o aniversário, o Grêmio promoverá um jantar de aniversário no Velho Casarão no próximo dia 28. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Fundado em 15 de setembro de 1903, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense completa neste domingo (15) 121 anos de história. Incontáveis conquistas, glórias e vitórias acompanharam a trajetória do Tricolor durante este tempo. Assim como as decepções e tristezas.

O lema “com o Grêmio onde o Grêmio estiver” nunca foi tão bem apropriado quanto durante o período das enchentes históricas de maio. Sem ter onde jogar em decorrência da Arena ser severamente afetada, o Tricolor peregrinou Brasil afora. Sua torcida, incansável apoiadora do manto azul, preto e branco, acompanhou e apoiou a equipe em todos os momentos.

Em meio a esses problemas recentes, o retornou ao Estádio Olímpico chegou a ser pedido por grande parcela da torcida. Durante as enchentes, o Olímpico foi o único endereço do Grêmio que não foi atingido pelas águas. O estádio foi reaberto e funcionou como um centro de recebimento e triagem para doações.

Para celebrar o aniversário, o Grêmio promoverá um jantar de aniversário no Velho Casarão no próximo dia 28. O Olímpico, que completa 70 anos na próxima quinta-feira (19), receberá o evento “Dia de Grêmio” e terá uma estrutura para 10 mil pessoas no pátio do estádio das 10h às 21h.

A festividade contará com um espaço especial tendo a presença de ex-jogadores do Grêmio e personalidades. Os ingressos já estão à disposição e serão vendidos em ondas específicas, de acordo com a proximidade da data do evento.

2024-09-15