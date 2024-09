Brasil Corrida temática da Barbie é realizada no Brasil pela primeira vez

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2024

A Barbie Gaúcha Letícia Swarovski marcou presença no evento Foto: Divulgação A Barbie Gaúcha Letícia Swarovski marcou presença no evento. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A primeira edição do evento Barbie Run no Brasil foi realizada no Rio de Janeiro. Sucesso em diversos países, a corrida da boneca mais famosa do mundo reuniu milhares de pessoas na orla de Copacabana, colorindo a capital fluminense de cor-de-rosa.

O evento celebrou com crianças e adultos os 65 anos da Barbie. Foram promovidos dois percursos: uma caminhada de 3 km e uma corrida de 5 km. No posto 2 da praia de Copacabana, foi montada uma infraestrutura com palco para as apresentações artísticas, aquecimento dos competidores e premiação dos vencedores.

Também havia uma arena de massagem com profissionais da área da saúde para atender os participantes. E, é claro, muitos cenários para registrar o momento. A clássica caixa da boneca Barbie para fotografia estava na areia de Copacabana e foi um sucesso.

No momento da abertura oficial do evento, realizado no dia 8 deste mês, uma fumaça cor-de-rosa tomou conta do local. A Bruna Barbie e o Ken Humano Eduardo Cavalcanti chegaram de limousine pink para dar o “start” e foram aplaudidos pelo público.

Também estavam presentes, a convite da organização do evento, a Barbie Gaúcha Letícia Swarovski e o maior colecionador de Kens do mundo, Bernardo Guedes.

A próxima edição da corrida Barbie Run no Brasil acontecerá no dia 13 de outubro no Parque Villa Lobos, em São Paulo. As inscrições estão abertas pelo site www.ticketsports.com.br/barbierun2024saopaulo.

Confira o pódio do evento realizado no Rio:

3 KM – Feminino

1º Lugar: Lidiane da Silva Menezes

2º Lugar: Josileide Batista do Nascimento

3º Lugar: Lorena Motta Cunegundes

5 KM – Feminino

1º Lugar: Larissa Marcelle Moreira Quintão

2º Lugar: Jaqueline Fernandes

3º Lugar: Giovanna Chiquiloff Damiani

3 KM – Masculino

1º Lugar: Alex Henrique Silva Pereira

2º Lugar: Vicente de Paula Fonseca

3º Lugar: Antonio Metelo Arouca de Castro

5 KM – Masculino

1º Lugar: Raimundo Junior

2º Lugar: Itallo Coutinho Ramos

3º Lugar: Carlos Felipe Espiuca Monteiro

