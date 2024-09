Os Houthis, rebeldes aliados do Hamas no Iêmen, assumiram a autoria de um ataque com um míssil contra o Centro de Israel neste domingo (15). Essa foi a primeira vez que um lançamento do grupo, apoiado pelo Irã, atingiu tão profundamente o espaço aéreo israelense.

Até então, só havia um registro de míssil em uma área aberta, perto do Porto de Eilat, no Mar Vermelho, em março. Os Houthis afirmaram que o ataque forçou mais de 2 milhões de israelenses a irem para abrigos.

“O disparo forçou mais de 2 milhões de sionistas a correrem para abrigos pela primeira vez na história do nosso inimigo”, declarou o grupo.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que os Houthis pagarão um preço alto pelo ataque. Ninguém ficou ferido.

Sirenes dispararam em Israel às 6h35min (horário local), momentos antes de o míssil balístico hipersônico pousar.