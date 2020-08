Dicas de O Sul Grenal está confirmado para quarta-feira, anuncia prefeito

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











O jogo está previsto para as 21h30min na Arena do Grêmio. Foto: Divulgação O jogo está previsto para as 21h30min na Arena do Grêmio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Nelson Marchezan Júnior confirmou nesta segunda-feira (3) a realização do Grenal para a próxima quarta-feira (5).

No Twitter, Marchezan afirmou que a FGF (Federação Gaúcha de Futebol), o Grêmio e o Internacional confirmaram que continuarão em campanha de conscientização sobre os perigos do coronavírus e que “é neste clima” que está confirmado o Grenal de quarta-feira, reforçando o discurso feito na sexta, quando autorizou as semifinais.

Na ocasião ele disse que a liberação era “uma experiência” e que apostava no poder de comunicação da dupla para ajudar na conscientização da população. “Não queremos que pareça desrespeito com os profissionais da saúde ou com os empresários e comerciantes que estão sofrendo com restrições de suas atividades”, afirmou então.

O presidente da FGF, Luciano Hocsman, usou a mesma rede social para agradecer a confiança. O jogo está previsto para as 21h30min na Arena do Grêmio.

Arbitragem

Em audiência pública realizada nesta segunda-feira (3) na sede da Federação Gaúcha de Futebol ficou definida a escala de arbitragem para a final da Taça Francisco Novelletto Neto, segundo turno do Gauchão 2020.

A partida válida pela decisão do segundo turno e os dois jogos da finalíssima contarão com o suporte do árbitro de vídeo.

Veja abaixo a escala designada para a decisão do turno:

Grêmio x Inter

– Árbitro: Leandro Vuaden

– Árbitro Assistente 1: Lúcio Beiersdorf Flor

– Árbitro Assistente 2: José Eduardo Calza

– 4º Árbitro: Jonathan Pinheiro

– VAR: Jean Pierre Lima

– AVAR 1: Vinícius Amaral

– AVAR 2: Jorge Bernardi

– Supervisor VAR: José Franco Filho

– Suporte VAR: A definir

– Delegado: Marcos Roberto Caduri de Almeida

– Membro técnico CEAF: Márcio Cristiano Brum Coruja

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul